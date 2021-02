Veiligheidsregio: “Vermijd drukke plekken bij het schaatsen.”

Zoek dit weekend geen drukke plekken op om te schaatsen. Die oproep doet de Veiligheidsregio Groningen. Als dat wel gebeurt kunnen locaties worden afgesloten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Voorzitter Koen Schuiling ziet dat het vrijdag ook al op veel plekken druk was. “Dus het is wel de algemene oproep: vermijd de drukte. Als je gaat schaatsen, wat ik iedereen van harte toewens, zorg dat je de anderhalve meter goed in acht neemt en niet als een kluitje op elkaar gaat zitten.” Als het toch te druk wordt, zal er ingegrepen worden. “Dan gaan we te drukke locaties afsluiten. Dat hopen we te vermijden. Het is ook de eigen verantwoordelijkheid van mensen, dus let er met elkaar op dat we een mooi, zonnig weekend hebben.”

Jos Rietveld van GGD Groningen maakt zich niet veel zorgen over het weekend. “We zien natuurlijk dat mensen het fijn vinden, het is ook heel mooi dat het weer eens kan in Nederland. Het is ook prachtig weer. Ik zou wel willen zeggen: let erop dat het ijs veilig is, we hebben toch te veel filmpjes gezien van mensen die er doorheen zakken.” Daarnaast roept hij wel op om alle afstandsmaatregelen in acht te nemen. “Het virus is gek op kou en verspreid zich beter als het koud is dan als het warm is. Dus als je gaat schaatsen, doe het op afstand van elkaar.”

Besmettingen

Na een daling van zeven weken ziet Rietveld dat het aantal besmettingen nu stabiliseert. “Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de reguliere variant wat afneemt en de Britse variant wat toeneemt. Het goede nieuws is dat we nog redelijk onderaan het lijstje hangen als je kijkt naar verschillende regio’s in Nederland.”

Paterswoldsemeer

Eén van de plekken die wel eens te druk zouden kunnen worden is het Paterswoldsemeer, waar vrijdag ook volop werd geschaatst. Daar maakten mensen zich weinig zorgen over de drukte. “Er wordt mooi bewaakt, er zijn verkeersregelaars en handhavers, dus dat is prima geregeld denk ik. Als iedereen maar afstand houdt,” vertelt iemand. Een andere schaatser denkt dat het goed is dat mensen weer iets hebben om van te genieten. “Volgens mij kon dit acht jaar geleden voor het laatst, dus ik vind het wel mooi dat het nu weer kan. Ik sta nog, dus blijkbaar is het niet zo onveilig. Ik zie nog wel allemaal plekken waar mensen gister doorheen zijn gezakt, maar ik denk dat het vannacht goed genoeg gevroren heeft.”