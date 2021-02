Veiligheidsregio Groningen wacht op kabinet bij handhaving avondklok

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen wacht het op berichtgeving vanuit het Kabinet tot het uitspraken kan doen over de handhaving van de avondklok in Groningen.

“Wij gaan niet over dit soort rijksbeleid, we maken alleen plannen voor de manier waarop de regels handhaven. Daarom wachten we op berichtgeving vanuit de Rijksoverheid”, aldus Hans Coenraads, woordvoerder Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bestudeert de uitspraak van de rechter van maandagochtend, waarin het een streep zette door de maatregel. De meeste betrokken minister zijn aanwezig op het Ministerie van Algemene Zaken om over de corona-aanpak te praten.