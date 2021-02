Veiligheidsberaad: “Avondklok niet laten aflopen en later opnieuw weer invoeren”

nieuws

Het Veiligheidsberaad wil dat het kabinet een ‘helder besluit’ gaat nemen over de avondklok. Volgens voorzitter Hubert Bruls moet je de maatregel niet laten aflopen en later weer opnieuw invoeren.

Volgens Bruls zijn er voor de avondklok twee opties mogelijk. Of je gaat er mee door of je stopt er mee. “Je moet voorkomen dat het een op-en-neerbeleid gaat worden. Als je de zware maatregel nu afschaft moet je deze over een aantal weken niet opnieuw invoeren.” De voorzitter verwijst daarmee naar de vele emoties die bij de avondklok komen kijken.

Het Veiligheidsberaad, dat uit de 25 Veiligheidsregio’s bestaat, kwam maandag bij elkaar om te praten over de coronamaatregelen. Behalve over de avondklok ging het ook over het voornemen van het kabinet om winkels gedeeltelijk te openen. Het kabinet wil dat het vanaf volgende week weer mogelijk wordt dat mensen online bestelde spullen bij winkels kunnen ophalen. Bruls twijfelt of dit wel een verstandig idee is. Zo leven er binnen het Veiligheidsberaad vragen over de uitvoerbaarheid van de maatregel. “Als er verwarrende situaties ontstaan bij click and collect, zijn we daar geen voorstander van.” Bruls heeft het kabinet gevraagd hier naar te kijken.