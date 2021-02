“Veiligheid staat bij ons voorop, kijken wat er binnen de marges mogelijk is”

nieuws

Foto: Harens Lyceum

Het is puzzelen. Dat zegt rector Albert Noord van het Harens Lyceum. Dinsdagavond maakte demissionair premier Mark Rutte (VVD) bekend dat scholen in het voortgezet onderwijs volgende week weer voorzichtig open mogen.

“Ik ben heel erg blij dat we onze deuren weer kunnen openen”, vertelt Noord. “Sowieso om alle leerlingen weer eens te kunnen zien, daar kijk ik naar uit.” Het nieuws dat er weer fysiek onderwijs gegeven kan worden komt voor de rector niet helemaal als een verrassing. “We zagen het al een beetje aankomen. Omdat het nu Krokusvakantie is hebben we vorige week een mail gestuurd naar de ouders van de leerlingen. Een persconferentie als gisteravond brengt veel teweeg en je wilt niet dat mensen zich in de vakantie zorgen gaan maken over wat er qua onderwijs gaat gebeuren. In die mail hebben we geschreven dat volgende week maandag en dinsdag alles bij het oude blijft, leerlingen hebben dan nog gewoon online onderwijs met uitzondering van de eindexamenleerlingen. Hopelijk op woensdag kunnen we dan het eerste fysieke onderwijs aanbieden.”

Puzzelen met mogelijkheden

Voor de school is het namelijk puzzelen met de mogelijkheden die er zijn. “We hebben het grote voordeel dat we een heel ruim schoolgebouw hebben. Op dit moment zijn we aan het kijken hoeveel leerlingen we op een veilige manier toe kunnen laten in het gebouw. Daar maken we verschillende scenario’s voor. Zo kunnen we er bijvoorbeeld voor kiezen om klassen door midden te breken. Maar mocht de komende dagen blijken dat dit niet goed werkt, dan kunnen we ook voor een ander scenario gaan.”

“Over de veiligheid mag je niet te licht denken”

Onderwijsvakbond AOb sprak dinsdagavond haar zorgen uit. Enerzijds is de bond heel blij dat er weer fysiek onderwijs mogelijk is, aan de andere kant maakt het zich zorgen over de veiligheid. Als voorbeeld verwees het naar de basisscholen die nu twee weken open zijn. In de drie noordelijke provincies zijn nu vijf scholen dicht vanwege grote corona-uitbraken. “We zijn ons daar zeer bewust van, veiligheid staat bij ons voorop en ik vind ook dat je daar absoluut niet te licht over mag denken. Het is voor ons nu echt puzzelen en uitmeten met wat er in ons schoolgebouw mogelijk is. Hier willen we heel goed naar kijken.”