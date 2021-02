“Vanaf zaterdag klassieke winterinval: sneeuwjacht, ijs en mogelijk zeer strenge vorst”

nieuws

Nadat het de afgelopen dagen al voorzichtig werd aangekondigd is het vrijwel zeker dat we vanaf komende zaterdag met een klassieke winterinval te maken gaan krijgen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er strenge tot zeer strenge vorst mogelijk.

“Donderdag en ook vrijdag is er nog niets te merken van een mogelijke winter”, vertelt Kamphuis. “Sterker nog, deze beide dagen verlopen mild. Vanaf zaterdag gaat het weer echter omslaan en krijgen we te maken met een klassieke en ouderwetse winterinval vanuit het noordoosten. In de loop van zaterdag verovert Koning Winter terrein. In eerste instantie met vorst, in de nacht naar zondag neemt de kans op sneeuw toe. Het kwik daalt daarbij naar -5 graden. Daarnaast komt er een ijzige wind te staan, windkracht 5 of 6.”

De winter verovert terrein. Hoe gaat de zondag er uit zien?

“Zondag loopt de temperatuur niet of nauwelijks op en blijft het de hele dag 4 of 5 graden vriezen. Nog altijd is er kans op sneeuw, en op sneeuwjacht. Sneeuwduinen zijn dus mogelijk. Wel moet ik daarbij zeggen dat het met sneeuw lastig in is te schatten of het nu wel of niet komt, maar de kans wordt steeds groter. Verder staat er een snijdende wind uit het oosten tot noordoosten, windkracht 5 of 6. Deze wind zorgt ervoor dat de gevoelstemperatuur ver beneden de -10 graden gedrukt wordt. Langs de Wadden zal een stormachtige oostenwind staan. In combinatie met sneeuw heb je het dan over extreme winteromstandigheden. In de nacht naar maandag temperaturen van -7 of -8 graden met daarbij opnieuw kans op sneeuw of sneeuwjacht.”

Gaat de winter zich daarna handhaven?

“Ik denk dat het maandag overdag zomaar eens de hele dag 6 of 7 graden kan blijven vriezen. Daarbij staat er ook nog altijd een ijzige oostenwind, windkracht 5, en kan er nog steeds wat sneeuw vallen. In de nacht naar dinsdag matige tot strenge vorst met minima van -8 tot -11 graden. Dinsdag gaat de ijzige wind liggen en laat de zon zich zo nu en dan zien. Het blijft opnieuw de hele dag vriezen met maximumtemperaturen van -4 of -5 graden. In de nacht naar woensdag kan het onder een heldere hemel en met een sneeuwdek zo maar eens 12 of 15 graden vriezen, waarbij zelfs zeer strenge vorst niet uit te sluiten is. Woensdag overdag blijft het ook de hele dag matig vriezen met temperaturen van -6 tot -8 graden.”

Nu zijn er de afgelopen jaren wel eens vaker hele mooie winterkaarten gepresenteerd. Kan het zo zijn dat er misschien ook helemaal niets komt?

“Ja. Het is de wereld van het weer. En zeker met deze omstandigheden waarbij er aan zoveel voorwaarden voldaan moet worden, kan dat. Echter, de kans dat deze toch wat Siberische toestanden aan onze neus voorbij zal gaan wordt steeds kleiner en aan deze winterinval lijkt geen ontkomen. Wat mij betreft is het niet de vraag of het winter wordt, maar hoe koud het gaat worden en hoeveel sneeuw er gaat vallen.”