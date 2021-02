‘Vanaf volgende week mogelijk duizend mensen per dag geprikt in MartiniPlaza’

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Als vanaf volgende week het AstraZenica-vaccin wordt geleverd, verwacht het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland dat duizend mensen per dag een inenting tegen het coronavirus kunnen krijgen in de noordelijke vaccinatielocaties. Dat maakte het AZNN vrijdagmiddag bekend.

De GGD-priklocaties in Assen, Groningen en Leeuwarden zorgen ervoor dat nu zo’n 700 mensen per dag worden ingeënt. Vanaf volgende week, als het AstraZeneca vaccin wordt geleverd, zal het aantal vaccinaties stijgen tot ca. 1.000 per dag in iedere locatie. “De GGD’en staan klaar om meer te doen, maar zijn afhankelijk van het aantal vaccins dat door het RIVM aan hen wordt toebedeeld,” aldus het AZNN.

Dankzij de daling in het aantal coronabesmettingen is de druk op de noordelijke ziekenhuizen iets afgenomen. Dit geeft ruimte om de reguliere zorg geleidelijk op te schalen, zo stelt het AZNN. Hierbij wordt de Britse variant van het coronavirus en een eventuele derde golf nauwlettend in de gaten gehouden.