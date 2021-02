Van Iddekingeweg vanaf vrijdag twee weken dicht onder viaduct

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Vanaf aanstaande vrijdag is het viaduct onder de Van Iddekingeweg twee weken afgesloten voor autoverkeer. Het viaduct krijgt in deze periode een onderhoudsbeurt, mits de weersomstandigheden dit toestaan.

Fietsers en voetgangers kunnen nog wel langs het viaduct rijden, maar alle autoverkeer wordt omgeleid via de Laan Corpus den Hoorn.

Aannemerscombinatie Herepoort is in oktober 2020 al gestart met de renovatiewerkzaamheden aan het viaduct. De werkzaamheden aan het viaduct hebben nu een punt bereikt waarop afsluiting van het weggedeelte voor auto’s noodzakelijk is.