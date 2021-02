Universiteitsraad RUG ondertekent brandbrief aan minister: ‘Werknemers staan op omvallen’

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Dankzij de coronacrisis en de stijgende studentaantallen op Nederlandse universiteiten staat een aantal werknemers op omvallen door de hoge werkdruk. Daarom schrijft protestbeweging WOinActie dat er onmiddelijk extra geld vrij moet komen om 20 procent meer werknemers in te huren. De brandbrief, die woensdag aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs is gestuurd, werd ook door de Universiteitsraad van Rijksuniversiteit Groningen ondertekend.

Aanleiding voor de brief is de nijpende situatie die volgens WOinActie is ontstaan aan de Nederlandse universiteiten door de coronacrisis. Het hybride en online onderwijs zorgen ervoor dat hoge werkdruk nog verder is opgelopen. “Er zijn sterke signalen dat wetenschappers en ondersteunend personeel geheel uitgeput raken”, aldus WOinAcitie. “Sommigen vallen door ziekte uit. Departementen en secties vangen de uitval op door de taken onderling te verdelen, met als gevolg dat de werklast nog verder toeneemt.”

Volgens de opstellers van de brandbrief zijn er dringend extra docenten en ondersteunend personeel nodig om het onderwijs draaiende te houden. “Extra middelen die al zijn verstrekt onder de ‘Subsidieregeling coronabanen in het hoger onderwijs’ zijn ontoereikend”, zo stelt WOinActie. “Geef ons de mogelijkheid om juist nu aan onze studenten goed onderwijs te kunnen blijven bieden zodat er ook straks nog voldoende talent is opgeleid om de huidige maatschappelijke problemen het hoofd te bieden.”

Ook de AOb, de FNV, de Ondernemingsraad van de universiteiten in Leiden, Amsterdam, Nijmegen en de universiteitsraden van de universiteiten in Rotterdam, Twente en Tilburg onderschrijven de brief.