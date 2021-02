UMCG zoekt naar voorspellers van erfelijke hartspierziekten

nieuws

foto: Bob de Vries

Het UMCG en Amsterdam UMC gaan onderzoek doen bij mensen met een hartspierziekte. Ze willen weten of en waarom deze mensen sneller ziek worden.

De onderzoekers hopen te kunnen voorspellen wanneer en hoe ernstig ziek de tienduizenden, vaak jonge mensen worden, die aanleg hebben voor overgewicht, vetstofwisselingsziekten of afwijkingen aan organen. Ook willen ze onderzoeken hoe deze mensen beter behandeld kunnen worden. Later gaan de onderzoekers testen of bepaalde medicijnen het ziekteproces bij deze hartziekten kunnen afremmen.

Erfelijke hartspierziekten kunnen ernstig hartfalen of een hartstilstand veroorzaken. Bijna de helft van deze patiënten heeft een foute volgorde in hun DNA. Wanneer deze mensen ziek worden en hoe ernstig, is niet te voorspellen. Ook zijn er geen goede behandelingen die de achteruitgang van het hart kunnen stoppen.

De Hartstichting heeft 3 miljoen euro aan het onderzoek toegekend, en de Stichting Hartedroom 250 duizend euro. Het onderzoek gaat vijf jaar lopen.