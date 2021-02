UMCG: ‘Zelfs kleinkinderen hebben schade van roken tijdens zwangerschap’

nieuws

Foto: Dids (via pexels.com)

Als een vrouw rookt tijdens haar zwangerschap, vergroot dit het risico op longproblemen en astma bij haar latere kleinkinderen. Dit blijkt uit UMCG-onderzoek onder ruim 37.000 deelnemers, wat vrijdag werd gepubliceerd.

De onderzoekers maakten gebruik van het LifeLines-cohort en analyseerden de gegevens van bijna 26.000 volwassenen en ruim 11.000 kinderen. Daarin werd bewijs gevonden voor eerdere studies, waaruit blijkt dat het effect van roken tijdens de zwangerschap niet alleen de foetus beïnvloedt, maar ook de voortplantingsorganen van de vrouwelijke foetus.

Vooral mannelijke kleinkinderen hebben last van de longproblemen. Mogelijk is dit hormonaal te verklaren, zo stellen de onderzoekers. Ook kan zijn dat de mannelijke foetus sneller groeit in de baarmoeder en daardoor kwetsbaarder is voor ongunstige omstandigheden.

Uit het onderzoek blijkt dat deze effecten zich vooral voordoen als de grootmoeder aan moeders kant gerookt heeft tijdens de zwangerschap. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat bij een vrouw eicellen zich al ontwikkelen in de baarmoeder, terwijl bij mannen de zaadcellen zich pas ontwikkelen in de puberteit. Er is bij mannen daardoor geen directe blootstelling.