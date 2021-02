UMCG opent digitale inschrijfbalie om patiëntbezoek te beperken

nieuws

Foto: UMCG

Patiënten met een eerste afspraak in het Universitair Medisch Centrum Groningen kunnen zich vanaf maandag inschrijven aan een digitale balie. Daardoor hoeven patiënten niet meer naar het ziekenhuis te komen voor inschrijving en wordt het aantal patiëntenbewegingen in het UMCG verder beperkt.

Patiënten die voor het eerst een afspraak hebben in het ziekenhuis krijgen voortaan bij hun afspraakbrief een QR-code. Via een chatvenster dat opent als deze gescand wordt, moeten patiënten enkele vragen beantwoorden. Vervolgens opent zich een videoverbinding met een medewerker van het ziekenhuis, die het BSN-nummer, de zorgpas en het identiteitsbewijs via het scherm controleert. De medewerker schrijft de patiënt vervolgens in.

Het ziekenhuis benadrukt dat het, naast deze service, nog steeds mogelijk is om in te schrijven in het UMCG, bij de Centrale Inschrijfbalie. Maar de extra service zorgt ervoor dat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. Dat sluit volgens het UMCG goed aan bij de andere maatregelen die het ziekenhuis heeft getroffen om het bezoek van patiënten in het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken.