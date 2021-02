UMCG onderzoekt diagnosestelling dementie in Groningen

nieuws

Foto: Peggy_Marco via Pixabay

Het UMCG gaat onderzoeken hoe direct betrokkenen de manier waarop de diagnose dementie wordt gesteld ervaren. Dat doet het ziekenhuis omdat bij veel mensen de diagnose niet of te laat wordt gesteld.

Het onderzoek richt zich niet alleen op de patiënten en hun directe omgeving, maar ook op artsen en andere hulpverleners. Naast de methodiek moet ook blijken welke onderzoeken belangrijk zijn voor het stellen van de diagnose dementie. Kan een huisarts de diagnose goed zelf stellen of is daarvoor een doorverwijzing nodig naar een gespecialiseerd centrum? En wat is de beleving van de patiënt en de mantelzorger bij de diagnose stelling en biedt de diagnose vaststellen in bijvoorbeeld een geheugenpoli hen meerwaarde?

Het onderzoek staat onder leiding van neuroloog Fransje Reesink en wordt uitgevoerd door vijf derdejaars geneeskunde studenten. De resultaten van het onderzoek zijn over acht maanden te verwachten.