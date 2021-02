UMCG gaat 300 medewerkers testen wegens corona-uitbraak

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het UMCG gaat ongeveer driehonderd medewerkers testen vanwege een corona-uitbraak in het ziekenhuis. Dat meldt RTV Noord woensdagavond.

Afgelopen maandag kwam men de corona-uitbraak op het spoor toen er negen medewerkers en elf patiënten positief getest werden. Inmiddels zijn er in totaal 34 personen besmet, zestien medewerkers en achttien patiënten. Woensdag werd duidelijk dat na onderzoek vast is komen te staan dat het om de Britse variant gaat. Dat is slecht nieuws omdat van deze Britse variant, B1.1.7, duidelijk is dat deze een stuk besmettelijker is en daardoor moeilijker in te dammen is.

De besmettingen zijn allemaal terug te herleiden naar de verpleegafdeling thoraxchirurgie. Uit voorzorg worden er nu 300 medewerkers van omliggende afdelingen en medewerkers die veelvuldig contact hadden met de bewuste afdeling, getest. Daarmee wil men voorkomen dat het virus zich verder gaat verspreiden.