Uitgestelde werkzaamheden aan Ring-Zuid worden dit weekeinde uitgevoerd

nieuws

Komend weekend is de zuidelijke ringweg dicht tussen de Europaweg en knooppunt Euvelgunne voor verkeer richting Drachten en Assen. In deze periode volgen werkzaamheden die eigenlijk tijdens de afgelopen winterperiode zouden worden uitgevoerd.

Eigenlijk zouden in dit weekeinde werkzaamheden worden uitgevoerd aan de andere rijbaan. Deze zijn verplaatst naar volgend weekend. Dat betekent dat dan de rijbaan richting Hoogezand dicht is.

Het verkeer wordt dan omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg. Wanneer de weg dicht is richting Hoogezand, kan dat verkeer omrijden via de Europaweg.