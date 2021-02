Twintig bewoners Heymanscentrum overleden in december en januari

nieuws

Foto: flickr.com/people/judy-van-der-velden/

Woon- en verpleeghuis Heymanscentrum aan de Henri Dunantlaan is zwaar getroffen door een corona-uitbraak. De afgelopen twee maanden zijn daar twintig bewoners overleden. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Van het Heymanscentrum zijn vijf afdelingen grotendeels afgesloten van de buitenwereld. Alleen verzorgers en familieleden mogen bij de besmette bewoners komen. Er zijn momenteel nog 25 mensen ziek van het coronavirus.

Het Heymanscentrum maakt deel uit van Dignis. Bij de diverse complexen van Dignis in het noorden van het land overleden in december en januari in totaal 41 bewoners. Alle bewoners zijn inmiddels gevaccineerd teen corona.