Er wordt maandag een nieuwe glazen pui geplaatst in de Synagoge in de Folkingestraat. De straat is dan tussen de Nieuwstad en het Zuiderdiep enige uren afgesloten.

De nieuwe entree zou er al eerder komen, maar de werkzaamheden werden door het winterse weer uitgesteld.

De glazen deuren maken onderdeel uit van een volledige verbetering van het pand. Zo is het internet en de elektriciteit aangepakt, zijn vloeren gebruiksvriendelijker en is er nieuw schilderwerk. In mei moet alles klaar zijn.