“Trein naar Zernike moet ook voordeel opleveren voor bewoners uit Het Hogeland”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Gedeputeerde Staten moet zich niet blind staren op één mogelijk tracé voor een treinverbinding naar Zernike. Dat zegt fractievoorzitter Fredric Geijtenbeek van de ChristenUnie in de Provinciale Staten.

In de Staten werd woensdag op initiatief van de ChristenUnie, GroenLinks en de PvdA gesproken over de aanleg van een treinverbinding naar Zernike. “Wat wij willen is dat alle mogelijke opties onderzocht worden”, vertelt Geijtenbeek. “We vinden dat er momenteel teveel gewed wordt op de variant die overblijft.” Voor een treinverbinding naar Zernike waren er aanvankelijk verschillende opties. Echter alles wat parallel aan de westelijke ringweg komt te liggen is geen optie. De enige variant die overblijft is langs Selwerderhof.

Enige variant

“Bij deze variant ga je direct na het Noorderstation een bocht maken om vervolgens via het Selwerderhof bij het Zernike uit te komen. Alleen zullen niet alle partijen dat plan zien zitten omdat je daar door een gebied met een ecologische structuur gaat. Mijn punt is echter dat ik vind dat er bij dit plan breder gekeken moet worden. Het kan niet zo zijn dat dit uiteindelijk de enige variant is. En daarbij vinden wij als ChristenUnie het ook heel belangrijk dat ook mensen van Het Hogeland er gebruik van kunnen maken.”

“Iedereen moet er iets aan hebben”

Geijtenbeek vreest voor het plan waarbij de wissel verkeerd ligt. “Het zou toch jammer zijn dat jij als student of als medewerker aan de Hanzehogeschool in Sauwerd op de trein stapt, richting Groningen rijdt, en dat je direct na de Walfridesbrug de wissel richting Zernike ziet liggen, maar de trein waar jij in zit kan daar niet overheen omdat het alleen geschikt is voor treinen uit tegenovergestelde richting. Met dit voorbeeld wil ik zeggen dat iedereen iets aan deze verbinding moet hebben.”

Een rondje maken

Verkeerskundige Pieter Muijzert, die indertijd betrokken is geweest bij de aanleg van de Schipholtunnel en de aanleg van de Betuwelijn, heeft eerder aan OOG Tv laten weten dat er breder gekeken moet worden. Volgens Muijzert is het verstandig om een rondje te maken en moet er niet voor gekozen worden om Zernike als eindstation te gebruiken waar treinen vervolgens kop moeten gaan maken. Geijtenbeek gaat daarin gedeeltelijk mee. “Delfzijl is een eindpunt, de Eemshaven, Veendam en Weener ook. Het moet niet zo zijn dat er nog meer eindpunten bij komen. Dat is denk ik exploitatie-technisch ook niet handig.”

Goed onderzoek doen

Wat de fractievoorzitter betreft is het verstandig om nu goed onderzoek te doen. “Er zijn partijen die zeggen dat de schop snel de grond in moet. Maar ik denk dat het belangrijk is om eerst alle kaarten en mogelijkheden op tafel te leggen en te onderzoeken. Ik denk zelfs dat je daar uiteindelijk ook nog tijd mee wint. En dat er nu overigens gediscussieerd wordt is ook goed. Dat hoort ook bij de fase waar we nu in zitten voor dit plan.” Gedeputeerde Staten heeft laten weten geïnteresseerd te zijn in alternatieve trace’s.