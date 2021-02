Tram richting Zernike? “Het ideale midden tussen trein en bus.”

In de gemeenteraad wordt weer gesproken over de komst van een tram richting de Zernike campus. Voor de coronacrisis zaten de bussen al helemaal vol en in de komende jaren worden alleen maar meer reizigers verwacht.

Daarom loopt er nu een onderzoek naar een betere bereikbaarheid van de campus. Dat onderzoek gaat over een betere busverbinding en een trein. Benni Leemhuis van GroenLinks vindt het jammer dat de tram niet ook wordt overwogen. “De tram is het ideale midden tussen een trein en een bus. Een trein heeft ook voordelen, maar inpassen van een trein in stedelijk gebied is lastig. Dan wordt het een obstakel.”

Trein

Tom Rustebiel van D66 denkt dat een treinverbinding naar Zernike wel een betere optie is dan de tram. “Dat is een hele interessante optie omdat je dan vanaf het Noorderstation de bestaande trein door kan trekken. Ook wordt het hoofdstation aangepast waardoor je daar niet hoeft over te stappen. Dat biedt kansen voor Zernike.” Leemhuis ziet problemen als er een treinverbinding wordt aangelegd. “Het is een doodlopend spoor met hoge exploitatiekosten. Ook gaat de route door belangrijk ecologisch groen, zoals kasteel Selwerd en langs begraafplaats Selwerderhof. Daarom zien wij de praktische invulling van een trein veel minder.”