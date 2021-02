“Tot komende donderdag voorjaarsweer, daarna koeler”

nieuws

Het blijft de komende dagen volop voorjaarsweer. Op donderdag komt er een kentering en wordt het koeler. Dat zegt OOG-weerman Johan Kamphuis.

Maandag is het zonnig. Bij een zuid tot zuidwesten wind, windkracht 2 of 3, komt de maximumtemperatuur op 15 graden te liggen. In de nacht naar dinsdag komt de minimumtemperatuur op 8 graden te liggen. Op dinsdag laat de zon zich opnieuw volop zien. De wind blijft uit het zuidwesten komen, windkracht 2 of 3. De temperatuur ligt met 17 graden nog wat hoger dan op maandag. Ook op woensdag 17 graden en veel zon.

Op donderdag komt de temperatuur lager te liggen. De maximumtemperatuur ligt dan op 12 graden. In de dagen daarna wordt het nog wat koeler. Wel is de verwachting dat het de hele week droog blijft.