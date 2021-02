Tot 17.00 uur geen Thuisbezorgd daarna lokaal afwegen

nieuws

In Groningen wordt er tot 17.00 uur geen eten langsgebracht door de bezorgdienst Thuisbezorgd. Daarna is de situatie nog onduidelijk.

“Bezorgers die voor ons actief zijn werken voor lokale bedrijven die bij ons aangesloten zijn”, vertelt een medewerker. “Tot 17.00 uur wordt er in ieder geval geen eten bezorgd. Vanaf 17.00 uur leggen we de beslissing, of men nog de weg op gaat, bij de aangesloten bedrijven. Wat we namelijk zien is dat de situaties in het land erg verschillen. Er zijn gebieden waar heel veel sneeuw ligt, in het Noorden daarentegen ligt beduidend minder.”

Volgens het bedrijf is het verstandig om de social media-kanalen en de app van het bedrijf in de gaten te houden. De bedrijven Deliveroo en UberEats hebben laten weten de hele dag geen eten meer langs te brengen.