Topamateurs komen met regionale alternatieve competitie

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - Silvolde.

Als de competities in het amateurvoetbal niet hervat worden gaan zes noordelijke topamateurs zelf een competitie organiseren. Daaronder zijn hoofdklasser Be Quick 1887 en eersteklasser Oranje Nassau uit Groningen.

De andere clubs zijn de de4rde divisionisten ACV uit Assen en Harkemase Boys en de Sneeker clubs ONS (hoofdklasse) en Sneek Wit Zwart (eerste klasse).

De clubs willen een hele competitie spelen op zaterdagmiddag en dinsdagavond. Die loopt van 24 april tot en met 12 juni. Als de coronamaatregelen dit niet toelaten hopen de clubs in ieder geval een halve competitie te spelen.

“Ik werd benaderd door Fred de Boer, de trainer van ACV. Van hun komt het initiatief”, aldus Oranje Nassau trainer Erwin Heerlijn. “Het lijkt me super leuk. Het is ook een uitdagende competitie met clubs die iets hoger spelen dan wij. Ik zou uiteraard liever de competitie uitspelen, maar ik heb veel zin om weer te voetballen. Ook de spelers willen heel graag”.

“Dat zijn hele mooie regionale wedstrijden”, reageert Steven Wuestenenk de trainer van Be Quick 1887. “Hopelijk kunnen we die ook met publiek spelen”. Wuestenenk vindt het prima als de huidige competitie, weliswaar voor de helft, alsnog uitgespeeld wordt, maar hij heeft ook zijn twijfels. “Kun je aan een halve competitie bijvoorbeeld een promotie/degradatieregeling hangen? Misschien kunnen we volgend seizoen beter weer op nul beginnen”.

Het is niet het eerste initiatief om een alternatieve competitie te spelen. Ook diverse eerste, tweede en derdeklassers uit de provincie Groningen hebben een plan voor een competitie. Daaronder zijn PKC’83, VV Groningen, GRC Groningen en Velocitas uit de stad.