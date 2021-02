Gevoel van machteloosheid neemt toe bij ‘systeemslachtoffers’ aardbevingsproblematiek

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Onderzoekers van Gronings Perspectief constateren dat bewoners in het gaswinningsgebied in Groningen een gezondheidsachterstand houden als ze een lange schadegeschiedenis hebben. Deze ‘systeemslachtoffers’ kiezen soms voor een verhuizing om de ‘gaswinningsellende’ te ontvluchten, maar gemeenten kunnen veel doen om buurten en dorpen toch leefbaar te houden.

Dr. Katherine Stroebe en prof. dr. Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen stellen dat een groep ‘systeemslachtoffers’, bewoners die al vele jaren schade hebben en zich daardoor al lange tijd gedupeerd voelen, een forse gezondheidsachterstand hebben. “Een bewoner vertelt dat ze sinds 2014 schade heeft en in afwachting is van haar vierde schadeafwikkeling”, aldus Postmes. “Ze voelt zich onveilig omdat er nooit onderzoek is gedaan naar de fundering van haar huis en omdat ze opziet tegen de gevolgen van nieuwe aardbevingen.”

Sommige bewoners melden geen schade meer of ze verhuizen. Stroebe vervolgt: “Bewoners zijn het gevecht met instanties zat. Voor sommigen is de situatie zo onhoudbaar geworden dat ze zijn verhuisd om er eindelijk vanaf te zijn.”

Gemeenten spelen volgens de onderzoekers een zeer belangrijke rol bij het bevorderen van sociale cohesie in dorpen en buurten. Stroebe: “In dorpen waar bewoners zich geminacht voelen door de gemeente loopt de samenwerking met instanties en soms ook tussen bewoners spaak. Dit onderzoek laat zien hoe belangrijk het is dat gemeenten actief bezig blijven om sociale cohesie te bevorderen.”