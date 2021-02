In de loop van dinsdag toch vaarverbod in Diepenring

nieuws

foto: Alex Denekamp

Er komt toch een tijdelijk vaarverbod voor de Diepenring van Groningen. Dat heeft wethouder Paul de Rook maandagmiddag laten weten, na een overleg in het tijdelijke stadhuis. Het vaarverbod gaat in de loop van dinsdag in.

Naast de groei van het ijs in de grachten, bedoeld voor schaatsers, is het vaarverbod ook bedoeld om de gevolgen van kruiend ijs tegen de woonboten en de kades tegen te gaan. Het vaarverbod gaat morgenochtend pas in, zodat de beroepsvaart tijd heeft om andere routes te kiezen.

Het gemeentebestuur keek zondag nog argwanend tegen een vaarverbod aan, omdat weerberichten zouden laten zien dat de vorstperiode slechts van korte duur zou zijn. Vrijwel alle raadsfracties reageerden daar afwijzend op en zijn voorstander van het vaarverbod.

Er komt een vaarverbod in de Groningse Diepenring. Op die manier kan het ijs aangroeien en voorkomen we schade door kruiend ijs later in de vorstperiode. Gaat in de loop van morgen in. pic.twitter.com/PvTlGFkuxS — Paul de Rook (@PauldeRook) February 8, 2021