Toch nog bekerwedstrijden voor Lycurgus

nieuws

Foto: Amysoft Lycurgus via Twitter (@LycurgusVolley)

Lycurgus kan alsnog mee doen aan het bekertoernooi volleybal. Dit toernooi leek door de coronacrisis te sneuvelen, omdat er te weinig wedstrijddagen zouden zijn.

De volleybalbond heeft besloten om de bekerwedstrijden in het paasweekeinde, van 2 tot en met 5 april, af te werken. Niet alleen de finale, maar ook de kwart en halve finale worden in één wedstrijd afgewerkt. Alleen de beste acht clubs uit de eredivisie doen mee. Het talententeam is uitgezonderd van deelname. Mocht dat bij de eerste acht komen dan kwalificeert de nummer negen zich.

De mannen van Lycurgus staan momenteel tweede. De winnaar van het toernooi mag zich inschrijven voor de Europese wedstrijden.