Tjas: “We hebben gezocht naar wat er mogelijk is, maar een wedstrijd organiseren kan niet”

Koning Winter is in het land en dat betekent dat bij winterliefhebbers de harten sneller beginnen te kloppen. Zo ook bij de Groninger Studenten Schaatsvereniging Tjas. Maar volgens Commissaris Extern Ella Groenewoud zijn de mogelijkheden beperkt.

Hoi Ella! Jullie zullen blij zijn dat het winter is in het land …

“Haha, ja. Dat kun je wel stellen! Eindelijk weer eens winter. En als er dan ook echt een ijsvloer gaat ontstaan dan worden wij zeker enthousiast. De afgelopen dagen hebben we daarom gezocht naar dingen die we mogelijk toch kunnen organiseren. Bijvoorbeeld een Gronings kampioenschap. Of dat er misschien toch wedstrijdjes mogelijk zijn waarbij we het bijvoorbeeld tegen andere studentenverenigingen gaan opnemen. Maar helaas. Het kan niet.”

Jullie hebben daarvoor contact gehad met de burgemeester en met de Veiligheidsregio?

“Wij volgen de richtlijnen van de KNSB die bijvoorbeeld terug te vinden zijn op de website schaatsen.nl. De regels zijn heel duidelijk. Het is niet mogelijk om wedstrijden of toertochten te organiseren vanwege de coronamaatregelen. Ook het schaatsen in groepjes is verboden. Dus de mogelijkheden zijn beperkt. Ook hebben we contact gehad met andere verenigingen in het land. Van hen horen we ook dat het op het organiserende vlak stil blijft.”

Toch klinkt het alsof er wél iets gaat gebeuren …

“We gaan er de komende dagen zeker op uit om te genieten. In tweetallen willen we de komende dagen, op plekken waar dat kan, toch het ijs op. En ondertussen zijn er in de vereniging ook wat initiatieven. Bijvoorbeeld met een bingokaart die gemaakt is met daarop opdrachten die uitgevoerd kunnen worden. Dus het is jammer dat we niet alles kunnen doen wat we willen, maar aan de andere kant kunnen we natuurlijk wel genieten. Het is tenslotte prachtig om weer eens de ijzers onder te kunnen binden.”

Nu zijn er leden van Tjas die best wel heel goed kunnen schaatsen. Er zijn geluiden dat misschien het NK Marathon op natuurijs gehouden gaat worden. Is daar voor jullie ook nog iets mogelijk?

“Dat is heel minimaal. Om daar aan mee te doen moet je je in de topdivisie bevinden. Twee van onze leden komen in aanmerking om aan de start te verschijnen. Of dat ook gaat gebeuren, dat gaan we zien. De naam Tjas zal je dan echter niet op de schaatspakken tegen komen, want ze rijden dan voor een ploeg.”