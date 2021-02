Titanenstrijd tussen jonge en iets oudere goden op Praedinius Gymnasium

nieuws

Frederike Feldbrugge (met hond) en links van haar docent Alice van Oord worden op de slotdag uitgezwaaid en aangemoedigd door de conrector en docenten LO. Foto: Praedinius Gymnasium

De 97 kilometer-challenge van het Praedinius Gymnasium beleeft zondag haar laatste dag. Op de slotdag is er sprake van een ware titanenstrijd in de verschillende klassementen.

“De strijd in wie de meeste kilometers heeft afgelegd is inmiddels beslecht”, vertelt docent Alice van Oord van de school. “Ik heb ontzettend mijn best gedaan maar ik heb mijn meerdere toch moeten erkennen in vierdejaars-leerling Frederike Feldbrugge. Eigenlijk werd het de afgelopen dagen al duidelijk waarop we vandaag besloten hebben om de laatste kilometers gezamenlijk af te leggen. Een mooie afsluiting van een mooi evenement.”

Flink lopen pezen

Frederike laat weten blij te zijn. “Ja, echt super. We zijn 28 dagen met dit evenement bezig geweest. Ik had van tevoren uitgerekend dat ik iedere dag ongeveer 16 kilometer moest lopen. Op de ene dag lukt dit beter dan op de andere dag. En uiteindelijk is het best nog wel spannend geweest. Mevrouw Van Oord was een waardig tegenstander. Dan opende ik in de avond het klassement en dan zag ik dat ze toch weer extra kilometers had gelopen. Dus ik heb flink moeten lopen pezen om haar bij te houden.”

“Het zorgt er voor dat ik buiten kom”

Het idee voor een 97 kilometer-challenge ontstond nadat een lerares Lichamelijke Opvoeding in contact kwam met een school in Limburg waar ook zoiets gehouden werd. Het Praedinius besloot om een vergelijkbaar evenement op te zetten voor haar leerlingen. Sinds half-december wordt er online onderwijs gegeven en docenten merkten dat de gezichtjes via de webcams steeds wat somberder oogden. “Ik was heel blij met het initiatief”, vertelt Frederike. “Bij de eerste lockdown was alles nog nieuw. Ik denk dat als het toen georganiseerd was, het niet zo’n succes was geworden. Bij de tweede lockdown is de nieuwigheid er af. Ondanks dat het online les krijgen mij heel goed bevalt, mis ik de sociale interactie met klasgenoten en docenten. Ik kom veel minder buiten. Dit initiatief zorgt ervoor dat ik toch buiten kom.”

Tekst gaat verder onder de foto





De strijd om het winnen van het hoogeklassement. Laura Gasman (rechts) en Sterren Martens vechten de strijd uit op de Kardingerbult, aangemoedigd door hun docenten. Foto: Praedinius Gymnasium

Klassementen

Aan het evenement hebben 254 leerlingen en docenten deelgenomen. Alle wandelgegevens werden verzameld in de app Strava. Door middel van Legends Tracking wordt alles inzichtelijk gemaakt. Van Oord: “We kunnen heel veel dingen bekijken. Behalve degene die de meeste kilometers heeft gemaakt, kunnen we ook zien wie er het snelste gelopen heeft en wie bijvoorbeeld de meeste hoogtemeters gemaakt heeft. Voor al die categorieën hebben we ook klassementen waarbij de winnaars straks mooie prijzen gaan krijgen. Wie de winnaars zijn is nu nog onbekend, omdat er tot vanavond 21.00 uur, bij het ingaan van de avondklok, nog gestreden kan worden.”

De Kardingerbult beklimmen om de strijd te beslechten

En strijd vindt er volop plaats. Bijvoorbeeld in het klassement om de hoogtemeters. “Daar gaat het tussen twee leerlingen. Laura Gasman en Sterren Martens zijn vandaag ook speciaal naar Kardinge gegaan om daar op de Kardingerbult uit te maken wie er gaat winnen. Wie er gaat winnen is nog een groot vraagteken. Beiden willen zo lang mogelijk doorgaan om deze strijd te beslechten.”

“De jonge godin wint”

Dat het initiatief zo goed aansloeg smaakt ook naar meer. “Ik denk dat het voor herhaling vatbaar is”, zegt Van Oord. “Gezond bezig zijn, waar uiteindelijk ook zoveel leerlingen en docenten aan deel hebben genomen, dat vind ik prachtig. Het heeft onze verwachtingen ook overtroffen.” Ook Frederike is enthousiast. “Ik denk dat ik opnieuw mee zou doen, hoewel ik niet weet of ik dan weer zo fanatiek zal zijn. Maar de strijd tussen docenten en leerlingen, ja daar houd ik wel van. Ik heb mevrouw Van Oord op een gegeven moment ook een mail gestuurd waarin ik schreef dat het toch jammer zou zijn als een ietwat oudere, maar nog wel mooie godin het zou gaan verliezen van een jonge godin. Haha. Ja, humor is belangrijk en houdt het leuk.”