Theatermakers krijgen 80.000 euro subsidie: “We stonden te springen”

Drie theatermakers uit de stad krijgen een subsidie van 80.000 euro voor twee jaar. Dat zijn Mohamed Yusuf Boss, Jasmin Hasler en Teddy’s Last Ride.

Met deze zogeheten ‘bewezen talentregeling’ wil de gemeente jonge kunstenaars de kans geven om hun projecten te ontwikkelen. “We stonden te springen toen we het hoorden,” vertelt Boss. “Echt super blij. Het was een bijzonder moment om te horen dat je twee jaar ondersteund wordt door de gemeente en dat je de dingen kan doen die je wil doen. We voelen ook een bepaalde noodzaak om dit te doen, om verhalen te vertellen die niet veel naar voren komen. Ik heb een Somalische achtergrond en vertrek vanuit de hiphop, dat zijn toch andere belevingswerelden dan die vaak worden gezien. We proberen verschillende perspectieven te zoeken.”

Ook Hasler had niet verwacht dat ze de subsidie zou krijgen. “Onze creatief producent Jaukje van Wonderen vertelde opeens dat we deze aanvraag konden doen. We hadden genoeg plannen dus we zijn super blij dat we verder kunnen met ons werk.”

Door de coronacrisis kunnen ze nu geen voorstellingen spelen. Hasler heeft geluk dat haar voorstelling deels buiten in het bos is. “Dat is heel fijn in deze tijden, dat we niet afhankelijk zijn van een theaterzaal maar juist ook in de buitenlucht kunnen werken. Misschien ook op plekken met bomen in de stad, maar dat moeten we nog uitzoeken.”

Boss hoopt dat hij wel snel in een theater kan optreden. “We proberen manieren te zoeken om onze noodzaak aan de man te brengen. Of dat fysiek is, of via film of online, de mogelijkheden zijn er. Veel gezelschappen doen dat ook al. We gaan gewoon door. We blijven strijden, dat is ook een belangrijk onderdeel van dit hele avontuur.”