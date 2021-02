Test- en priklocatie MartiniPlaza blijft open ondanks weersvoorspelling

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

De GGD Groningen, de gemeente en MartiniPlaza gaan er dit weekend alles aan doen om de test- en vaccinatielocatie in MartiniPlaza ijs- en sneeuwvrij te houden. Dat laat de gezondheidsdienst vrijdagmiddag weten. Maar mensen die zondag niet naar MartiniPlaza kunnen of willen komen voor een vaccinatie, kunnen hun afspraak afzeggen.

De testlocaties in de stad Groningen gaan aanstaande zondag om 10.00 uur open in plaats van om 9.00 uur. Ze sluiten, zoals elke dag, om 16.30 uur. De priklocatie in MartiniPlaza blijft open van 9.00 tot 16.30 uur.

Een afspraak voor vaccinatie verzetten, of afzeggen op het laatste moment, kan door het speciale telefoonnummer in de oproepbrief te bellen.

Als mensen met een afspraak niet naar MartiniPlaza kunnen komen, dan bewaart de GGD de ongebruikte vaccins. Ze gaan dan terug in de speciaal daarvoor geschikte koelkast en worden de volgende dag gebruikt. De aanlevering van vaccins wordt dan aangepast, zodat vaccins niet onnodig worden verspild.

