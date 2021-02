“Terrassen horeca komende weken niet open, ruimte voor versoepelingen is op”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Terrassen van de horeca mogen de komende weken zeker nog niet open. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid gezegd.

Volgens De Jonge is er voorlopig maar heel weinig ruimte voor versoepelingen. Afgelopen dinsdag maakte het kabinet op een persconferentie een aantal versoepelingen bekend om bepaalde sectoren wat ademruimte te geven. Het gaat onder andere om het onderwijs en om de contactberoepen. Ruimte om andere sectoren wat lucht te geven is er echter niet. “Laten we nou verstandig zijn. Behoedzaam, stap voor stap. Maar niet onverhoeds en de snelste route terug naar af kiezen. Dat is onverstandig”, aldus De Jonge.

Niet het moment om teugels te laten vieren

Verschillende afdelingen van de Koninklijke Horeca Nederland, de KHN, hebben horecaondernemers opgeroepen om volgende week dinsdag hun terrassen te openen. De afdelingen noemen het wrang dat parken de afgelopen dagen vol liggen met mensen maar dat de horeca gesloten moet blijven. De Jonge zegt begrip te hebben voor de onvrede. “Maar dit is gewoon niet het moment om de teugels te laten vieren. De manier om de parken leeg te krijgen is niet het openen van de terrassen”, aldus de minister.

Perspectief

Wel erkent De Jonge dat er perspectief moet worden geboden. “Op de wat kortere termijn moet er voor de cafés en eetgelegenheden ook wat mogelijk zijn, bijvoorbeeld om terrassen alleen op bepaalde tijden te openen. Het kabinet zoekt naar manieren om het gebruik van terrassen mogelijk te maken, zonder dat het te druk wordt in de binnensteden.” Op welke termijn hier duidelijkheid over komt is onbekend.