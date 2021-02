Te druk in Noorderplantsoen, politie grijpt in

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het was woensdagmiddag te druk in het Noorderplantsoen. De politie heeft daarop ingegrepen.

Uit beelden op social blijkt dat veel mensen het mooie voorjaarsweer aangrepen om in de middag een bezoek te brengen aan het Plantsoen. “Wij zijn vanmiddag in actie gekomen in het Noorderplantsoen omdat het daar te druk was en dit in strijd was met de coronamaatregelen”, laat een politiewoordvoerder weten. “Wij hebben de aanwezige mensen weggestuurd uit het park. Op dit moment is het rustig. De regels gelden nog steeds, houd afstand en vermijd drukke plekken.”

Het is onbekend of er bekeuringen zijn uitgedeeld.

Gewoon een doordeweekse dag in het @Plantsoenbuurt in februari pic.twitter.com/NBJyjCrnGe — Harry Bos (@HarryBosGr) February 24, 2021