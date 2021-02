Tarieven sportverenigingen Haren en Ten Boer in zes jaar naar Gronings niveau gebracht

nieuws

Beeld: Jan Harm Baard

De gemeente Groningen wil een ingroeiregeling opstarten voor de sportverenigingen in de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren. Dat maakte wethouder Inge Jongman vrijdagochtend bekend. De tarieven blijven het komende jaar ongewijzigd en worden gedurende een periode van zes jaar naar het Groningse niveau gebracht.

Met het nieuwe systeem, wat ingevoerd wordt op 1 augustus, wil de gemeente ervoor zorgen dat het voortbestaan van de verenigingen in Ten Boer en Haren niet in gevaar gebracht wordt. Het opschroeven van de tarieven voor de verenigingen gebeurt daarom vanaf 2022 in fases.

Voor de buitensport betekent dit een tarief op basis van normbehoefte, een uurtarief voor het gebruik van een veld. Voor de binnensport betekent dit dat het Gronings tarief wordt toegepast voor Haren en Ten Boer, met behoud van het jeugd- en seniortarief zoals dat nu geldt. “Verenigingen met veel jeugdleden zouden bij een afschaffing van het jeugdtarief veel meer gaan betalen en dat is niet wenselijk”, aldus wethouder Inge Jongman.

Tijdens de raadsvergadering van 31 maart gaat de gemeenteraad zich buigen over dit voorstel van het college.