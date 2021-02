Supermarkten houden avondklok in stand, politie blijft surveilleren

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Of de avondklok blijft gelden of niet, de supermarkten gaan dinsdagavond net als de afgelopen weken om 20.45 uur dicht. De politie laat weten sowieso te gaan surveilleren.

De rechtbank in Den Haag besliste dinsdagochtend in een kort geding, aangespannen door de stichting Viruswaarheid, dat de avondklok direct van tafel moet. Demissionair premier Mark Rutte (VVD) deed in de middag een oproep aan de mensen om zich toch te houden aan de maatregel, of deze nu rechtsgeldig is of niet. Het Centraal Bureau Levensmiddelen, het CLB, laat daarop weten dat de supermarkten net als de afgelopen weken om 20.45 uur dicht gaan. Het CBL zegt de adviezen van het RIVM en de besluitvorming van de overheid te willen volgen.

Politie

Ook de politie blijft dinsdagavond surveilleren. “Als de avondklok blijft, zullen we ook blijven handhaven”, laat een woordvoerder weten aan de NOS. “Mogelijk geven agenten dan nog duidelijker mee dat als mensen het niet eens zijn met de boete, dat men bezwaar aan kan tekenen.” De politie zegt er rekening mee te houden dat er mensen zijn die toch na 21.00 uur de straat op gaan, ook als het gerechtshof gaat bepalen dat de avondklok voorlopig wel blijft gelden. Ook als er alsnog een streep door de maatregel gaat zal de politie op straat zijn. “Met een groepje hangen op straat of een feestje vieren is hoe dan ook niet toegestaan. Ze zullen in dat geval blijven handhaven.”

Hoger beroep

Op dit moment dient het hoger beroep in de zaak tegen het opheffen van de avondklok. In de zaak is inmiddels een wrakingskamer bijeen geroepen nadat Viruswaarheid een wrakingsverzoek neerlegde.