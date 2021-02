Subsidie van 240 duizend voor drie bewezen talenten

nieuws

Drie jonge kunstenaars krijgen elk een bedrag van 80 duizend euro subsidie van de gemeente. Het gaat om Profound Play, Teddys last ride en X_Yusuf_Boss.

Met de subsidie geeft de gemeente uitvoering aan de nieuwe “bewezen talentregeling”. Jonge kunstenaars die goed weten wat ze willen, krijgen hierdoor de mogelijkheid hun eigen signatuur verder te ontwikkelen en te experimenten.

De drie kunstenaars dienden volgens het gemeentebestuur inspirerende en vernieuwende voorstellen in. Ze kunnen het geld gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe projecten en activiteiten, en zaken als materiaal en huisvesting. De Kunstraad heeft twaalf aanvragen beoordeeld, en vervolgens unaniem de drie genoemde artiesten voorgedragen.

Stichting Profound Play ondersteunt theaterproducties van Jasmin Hasler. Teddys last ride is een dance & performance gezelschap. X_Yusuf_Bass is een platform rond de choreograaf Mohammed Yusuf Boss.