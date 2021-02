Studentenbond roept op petitie te tekenen voor volledige compensatie collegegeld

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Samen met acht studentenbonden is de actiegroep Compenseer Collegegeld Nu! een petitie gestart om de politiek te laten zien ze geen genoegen nemen met een halvering van het collegegeld voor het lopende studiejaar. De Groninger Studentenbond is één van de acht bonden die de actie onderschrijft.

Minister Van Engelshoven maakte vorige week bekend dat studenten de helft van hun collegegeld voor het jaar 2020-2021 terug krijgen, maar dat is volgens de actiegroep niet genoeg. Te veel studenten vallen nu buiten de boot en afstudeerders krijgen veel te weinig, zo stelt Compenseer Collegegeld Nu. “Een halve kortingsbon is niet genoeg”, aldus de GSb. “Het is 50% korting, terwijl het een 100% crisis is.”

De petitie is inmiddels bijna vijfhonderd keer getekend. Een digitale krabbel zetten onder de petitie kan op de website van de actiegroep.