Studenten voeren actie tegen leenstelsel

Studenten voerden donderdag op verschillende locaties in de stad actie tegen het leenstelsel door leuzen op de grond te sprayen met krijtverf. Door het leenstelsel hebben veel jongeren een hoge studieschuld en daarom willen ze dat de basisbeurs weer ingevoerd wordt.

“Door de coronacrisis zijn de problemen nog groter geworden,” vertelt Julia Hofma van het actiecomité NietMijnSchuld. “De gemiddelde studieschuld is nu 30.000 euro, maar voor sommige studenten loopt dat op tot 60.000 euro. Door de crisis zijn veel studenten hun bijbaan kwijtgeraakt, waardoor ze nog meer moeten lenen.”

Het actiecomité wil dat studenten schuldenvrij kunnen afstuderen. “Dat betekent niet dat alles betaalt moet worden, maar wel het grootste deel. Studenten kunnen een derde betalen met een bijbaan.” Ze vinden het ongezond dat studenten al op jonge leeftijd gedwongen worden om geld te lenen. Ze zijn ook een petitie gestart, die inmiddels ruim 40.000 keer ondertekend is.

“We willen druk uitoefenen op de politiek. Veel partijen hebben al in hun verkiezingsprogramma opgenomen dat het leenstelsel moet worden afgeschaft, maar er is meer nodig. We willen een schuldenvrije basisbeurs en ook compensatie voor de leenstelselgeneratie. Daarnaast mag het natuurlijk niet uit het onderwijsbudget komen, dus er moet niet ergens anders op bezuinigd worden. Het is duur, maar het is ook belangrijk voor de samenleving belangrijk dat we goed opgeleid zijn.”

Ook op vrijdag gaan de studenten nog actievoeren.