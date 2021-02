Studenten opgeroepen om te helpen in de zorg

nieuws

ZorgpleinNoord roept studenten die nu een zorg- of welzijnsopleiding volgen, de zorg vooruit helpen in de coronacrisis. Zij kunnen per direct betaalde werkervaring opdoen.

Ondanks dat er veel mensen met zorgervaring zijn die willen helpen, blijft de vraag naar hulp erg groot. ZorgpleinNoord roept daarom studenten die een mbo, hbo of universitaire opleiding volgen in zorg of welzijn, op om hun opgedane kennis in te zetten in de zorg.

Het gaat om een landelijke campagne. Belangstellenden kunnen zich aanmelden op de website ‘extrahandenvoordezorg.nl’.