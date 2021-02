Strikte regels bij opening ijsbanen

nieuws

Foto Joris van Tweel

Wanneer de ijsbanen in Groningen open gaan moeten die zich aan diverse regels houden om te voorkomen dat het coronavirus verspreid wordt. Dat laat de Veiligheidsregio Groningen weten.

De clubgebouwen van de ijsverenigingen moeten sowieso gesloten blijven. Daarnaast zijn ook de koek en zopie tenten verboden, omdat de kans bestaat dat mensen te dicht bij elkaar gaan staan. Elders in het land mogen die tentjes wel open.

Daarnaast wordt verwacht dat volwassen schaatsers alleen of hoogstens in groepjes van twee komen. Er moet anderhalve meter afstand gehouden worden en er moet een aparte in en uitgang zijn. De ijsverenigingen moeten daarnaast te grote drukte vermijden. Wedstrijden en toertochten zijn verboden.