Stopverbod door parende zeearenden

Foto: Het Groninger Landschap

De zeearenden die nabij het Zuidlaardermeer verblijven hebben de lente in hun hoofd. Dat lokt zoveel belangstellenden dat er een stopverbod is ingesteld in de nabije omgeving.



‘Bijna iedere ochtend wordt er gepaard door het Zeearendpaar. Dat belooft wat!’, meldt het enthousiaste Avifauna.

‘Het is weer erg druk bij de zeearenden. Natuurfotografen genieten, maar de overlast van geparkeerde auto’s is te groot. Daarom geldt sinds gisteren weer een stopverbod. Parkeren kan aan het begin van de weg. Dank Gemeente Groningen voor de bebording’, luidt de reactie van de natuurbeheerder van het Groninger Landschap.

