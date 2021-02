Stop-motion film Welzijnspandemie: “Een lans breken om jongeren te laten praten”

nieuws

Behind the screens bij de opnames van de stop-motion film Welzijnspandemie. Foto: Pieter Lossie

De coronacrisis die Nederland nu al bijna een jaar lang in zijn greep houdt hakt er steeds meer en meer in. Met name bij jongeren. Pieter Lossie besloot zijn zorgen te uiten in de vorm van een stop-motion film.

Hoi Pieter! Hoe is het idee precies ontstaan?

“In het verleden ben ik behoorlijk intensief bezig geweest met stop-motion animaties. (Stop-motion of stop-frameanimatie is een filmtechniek waarmee speciale effecten in films kunnen worden gemaakt, red.) Door drukte is dat een aantal jaren geleden op een lager pitje komen te staan. De aanleiding om dit nu toch weer uit de kast te halen was het nieuws dat tachtig procent van de jongeren tegen een burn-out aan zit. Met verschillende mensen en jongerenorganisaties ben ik toen in gesprek gegaan hoe we dit probleem op de kaart konden gaan zetten. Door actie te voeren? Of door heel hard onze stem te verheffen? Maar toen zei mijn moeder, en ja zij verdient alle credits, waarom maak je niet gebruik van stop-motion en ga je op je eigen creatieve en op een verbindende manier het debat aan?”

Dus werd de hobby tevoorschijn gehaald …

“Nou, in het begin was ik wel sceptisch omdat het ontzettend veel tijd kost. Maar ik ben er over na gaan denken, en ik kwam tot de slotsom dat er misschien toch wel iets in zit. Dus ik ben een script gaan maken, ik ben inkopen gaan doen voor het decor en de voorwerpen die ik nodig had, en ik ben begonnen met filmen. Dat heb ik allemaal op mijn eigen kamer gedaan. Uiteindelijk zat er wel wat tijdsdruk achter omdat ik het voor de persconferentie van dinsdag af wilde hebben. Dus ik heb heel wat nachtjes doorgehaald.”

Er werd veel tijd gestoken in het vervaardigen van het decor. Foto: Pieter Lossie

Hoeveel tijd heb je er ongeveer in gestoken?

“Je moet je voorstellen dat één seconde in het filmpje ongeveer twintig minuten opnametijd kost. Het filmpje duurt twee minuten, dus 120 seconden keer twintig minuten is 2.400 minuten is veertig uur. Maar daar komt dan nog de tijd bij die je kwijt bent met het maken van het decor en de decorstukken en het monteren. Dus het was een flinke klus!”

En dan is het maandagochtend, het moment dat je het kunt publiceren …

“Ik heb het op verschillende kanalen geplaatst en afhankelijk van het kanaal zijn de reacties wisselend. De meeste berichten kreeg ik binnen via Instagram. Ik ontving daar denk ik zo’n tachtig tot honderd berichten. Jongeren lieten weten dat het filmpje ze raakt, dat ze kippenvel kregen en dat hen deed nadenken. Kijk, uiteindelijk is mijn productie maar een schakeltje. Maar volgens mij moeten wij het begrip gezondheid breder gaan definiëren. Het afgelopen jaar is er vooral gekeken naar de Intensive Care. Maar ondertussen zijn er grote aantallen jongeren die met enorme welzijnsproblemen te maken gaan krijgen, wat uiteindelijk zijn invloed heeft op de levensverwachting. Ik denk dat we meer moeten doen wat binnen de marges mogelijk is.”

Met het filmpje heb je zoals je aangeeft een duidelijk doel, maar is het misschien ook zo dat het probleem in werkelijkheid nog veel groter is omdat jongeren zich er niet over durven te uiten, en dat dit filmpje daar juist bij kan helpen?

“Ik ben het honderd procent met je eens dat er veel jongeren zijn die niet durven te praten. Ik hoop daarom echt een lans te kunnen breken en dat door dit filmpje er toch gesproken kan worden over kwetsbaarheden en gevoelens. En het is ook best wel logisch allemaal hè? De afgelopen twaalf maanden is er tegen de bevolking gezegd dat het echte leed bij de mensen ligt die corona hebben, of die het hebben gehad. Vanuit de maatschappij werd druk uitgeoefend dat wij ons niet zo aan moesten stellen. Maar als ik in mijn eigen omgeving kijk dan zie ik om mij heen jongeren die om zijn gevallen, die te maken hebben met eetstoornissen of die depressief zijn. Volgens mij moeten we er alles aan doen om er voor te zorgen dat dit probleem niet uitgroeit naar een welzijnspandemie waar we nog heel lang last van zullen gaan hebben.”

Met je filmpje snijd je een groot onderwerp aan. Je zei al dat je veel reacties krijgt. Is dat voor jou prettig?

“Ik denk dat het heel wenselijk is om in gesprek te gaan. Maar inderdaad ik ben geen psycholoog. Dus volgens mij is het belangrijk dat er opgeschaald gaat worden bij de Jeugdzorg en de crisisdienst zodat er ruimte is voor jongeren die hun verhaal willen doen. En het gaat ook om erkenning. Tijdens de eerste lockdown heeft Rutte (demissionair premier, red.) aangegeven dat hij de zorgen van de jongeren erkent. Maar dat is één keer aan de orde gekomen. Ik begrijp ook wel dat je de boodschap niet bij iedere persconferentie kunt herhalen, maar het is wel belangrijk dat het gezegd wordt. Het hele coronabeleid wordt nu ook bepaald door mensen op middelbare leeftijd. Laat jongeren eens mee praten.”

Hoogstwaarschijnlijk gaat het kabinet dinsdagavond bekendmaken dat middelbare scholen voor dertig procent weer open mogen … goed nieuws?

“Ja, zeer zeker. Iedere minuut fysiek onderwijs die je kunt krijgen is belangrijk. Maar. Vergeet ook niet de huidige eerstejaars mbo en HO-studenten. Dat is de groep die vorig jaar maart in een lockdown kwam te zitten en geen regulier centraal eindexamen heeft gedaan. Die jongeren, die nu student zijn, die hebben tot op de dag van vandaag geen fysiek onderwijs gehad. De zorgen binnen deze groep zijn ook groot.”

Bekijk hier het filmpje dat Pieter maakte: