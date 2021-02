“Stel een jachtverbod in vanwege aanstaande winter”

nieuws

De fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten wil dat er een volledig jachtverbod in de provincie wordt ingesteld vanwege de aanstaande winterse omstandigheden.

Officieel liep het jachtseizoen op 31 januari ten einde echter wordt er in het kader van ‘schadebestrijding’ nog wel gejaagd op reeën, ganzen, vossen, kraaien, kauwen en marters. Volgens de weersverwachtingen gaat Koning Winter zich vanaf dit weekend flink laten gelden waarbij er kans is op sneeuw en lage temperaturen. Door de sneeuwbedekking is het voor dieren moeilijker om aan voedsel te komen en worden ze kwetsbaar. Daarnaast wordt door bevroren oppervlaktewater drinkwater schaars. De partij stelt dat door de jacht bovendien allerlei diersoorten opgeschrikt worden en hun schuilplaats verlaten terwijl ze hun energie in de winterse omstandigheden hard nodig hebben om hun lichaamswarmte op peil te houden.

“Dieren hebben onder deze omstandigheden al genoeg moeite om te overleven en moeten strikt met rust gelaten worden”, zegt Statenlid Ankie Voerman. “Het voedsel wordt schaars en door de bevriezing van het water drogen ze uit. De Partij voor de Dieren vindt jacht hoe dan ook onacceptabel en onnodig, maar jagen op verzwakte dieren is nog verwerpelijker. Wij hopen dat de provincie Groningen dit ook inziet en jagers verbiedt om onder deze omstandigheden dieren te doden.”