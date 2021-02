Statenlid Henk Marquart Scholtz vertrekt uit Forum voor Democratie

nieuws

Foto: Provincie Groningen

Henk Marquart Scholtz uit Haren stapt uit de Groninger statenfractie van Forum voor Democratie en gaat verder als eenmansfractie. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Marquart Scholtz maakte zijn vertrek woensdag bekend in Provinciale Staten. De 74-jarige Harenaar vertelde dat hij zijn lidmaatschap heeft opgezegd, maar zijn zetel niet zal inleveren. Hij zei dat de aaneenschakeling van schandalen en gedonder bij FvD de spuigaten uitloopt. Volgens hem was FvD in het begin een nette partij, maar is zij intussen erg veranderd.

Vorig jaar stapte het Groninger Statenlid Eddy Kuiper uit de partij en kortgeleden deed Robert Pestman hetzelfde. De Statenfractie van FvD bestond een jaar geleden nog uit vijf personen. Daarvan zijn er nog twee over: Bart van der Werf en Daniël Osseweijer.