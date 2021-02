Statenfracties eisen opheldering over ‘dubbele pet’ bij aanleg Groningse zonneparken

nieuws

Foto: zonneweideglimmen.nl

De Statenfracties van de Partij voor de Vrijheid en Code Oranje willen opheldering van het provinciebestuur over de wijze waarop zonneparken in de gemeente Groningen worden aanbesteed. De vermeende dubbele agenda van de projectleider van de zonneparken in Haren is daarvoor de aanleiding.

Begin januari bracht de Groninger Gezinsbode naar buiten dat een beleidsmedewerker van de gemeente Groningen, eveneens energiecommissaris bij de provincie, ook eigenaar is van de bedrijven Zon op alle Daken en Zon op alle Zaken. Deze bedrijven plaatsen zonnepanelen.

De fracties willen daarom weten op welke basis de beleidsmedewerker ook bij de provincie is aangesteld als energiecommissaris en of het college dit niet ziet als belangenverstrengeling.

Weerstand tegen zonneparken in Haren en Ten Boer

Ook willen de fractie weten of de zonneparken, die de gemeente wil aanleggen in de voormalige gemeentes Haren en Ten Boer, nu nog wel op voldoende draagvlak kunnen rekenen. De provincie stelt doelen voor de aanleg van zonneparken in en windmolen in de provincie, in het kader van de Regionale Energie Strategie. De fracties vragen zich af de aanleg van de parken wel echt nodig zijn om de eerder genoemde doelen te behalen.

“De provincie moet hier juist toezien op goede communicatie en vooral draagvlak, daar in het NRK rapport ‘Verdeling onder hoogspanning’ van maart 2020, blijkt dat de provincie Groningen bijzonder slecht heeft gescoord op voornoemde punten”, zo schrijven de fracties.