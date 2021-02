Kanttekeningen Statenfracties PvdA en CDA bij visie op vrijetijdseconomie

nieuws

Foto Martin Nuver. 112groningen.nl

De Statenfracties van PvdA en CDA missen de verbinding met de creatieve sector, in de visie van Provinciale Staten over de vrijetijdseconomie. Wel is er waardering voor de ambities van de provincie.

Provinciale Staten bespreken deze woensdag de Strategische Visie Vrijetijdseconomie 2021-2030. De PvdA ziet de vrijetijdseconomie als een grote banenmotor voor de provincie Groningen, maar zet toch enkele kanttekeningen. De PvdA dient hier, samen met het CDA, een motie over in.

Statenlid Mohn Baldew zegt: ‘Juist deze tijd laat zien dat mensen graag in Nederland op vakantie gaan en onze provincie biedt veel veilige en verantwoorde mogelijkheden hiertoe. Deze zijn goed voor de bedrijvigheid en de werkgelegenheid. De PvdA is blij dat het college inzet op deze sector, maar we missen in de visie de cruciale verbinding met de creatieve sector en andere provinciale programma’s zoals Groningen@Work.

Statenlid Ria Horenga van het CDA: “Niemand kent onze provincie beter dan wij Groningers zelf. Juist de verhalen van authentieke Groningers in alle soorten en maten kunnen daarom als toeristische trekpleister dienen. Wij willen inwoners daarom een prominente rol geven in de marketing.”

De beide fracties zijn bang dat de ambities daardoor uiteindelijk niet zullen worden waargemaakt. Daarom hopen ze dat het college deze verbinding beter zal uitwerken.