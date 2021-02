Stadswandeling050: steun de ondernemers en verken de stad

Stadswandeling050 is hot en happening. Op zaterdag en zondag wandelen mensen een uitgestippelde route van 5 kilometer die zij via de mail hebben gekregen. In het mailtje zijn ook de menukaart en extra’s zoals quizvragen te vinden.

Door mee te doen aan de stadswandeling kunnen wandelaars de aangesloten horecaondernemingen in Groningen steunen door onderweg eten of drankje te kopen van de meukaart. De restaurants en cafés liggen allemaal op de wandelroute en verkopen hun lekkernijen op een coronaproof manier.

‘De stadswandeling zorgt ervoor dat ik maandag met minder zorgen naar mijn rekeningen kan kijken’ aldus Ischa Dikboom. Hij is de eigenaar van Grandcafé De Oude Kijk. ‘De kok maakt elke week een nieuw gerecht, zodat de vaste groep wandelaars terug kan blijven komen’ zegt Dikboom.

De gezichten achter de stadswandeling, Eva en Sophie, zijn verbaasd over hoe goed het loopt. ‘Het geeft voldoening om de restaurants op deze manier te kunnen steunen’ zegt Eva. De meiden krijgen veel positieve reacties op de wandeling. ‘Mensen vinden het leuk om de ondernemers te steunen terwijl zij de stad verkennen’ zegt Sophie. Naast het steunen van de lokale ondernemingen steun je bij het kopen van een kaartje ook het goede doel Heart to Handle. Dit is een stichting die zich inzet voor onderzoek naar hart- en vaatziekten.