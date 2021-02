Stadspark Natuurlijk! in actie tegen plannen evenemententerrein

De actiegroep Stadspark Natuurlijk! komt in actie. De groep protesteert tegen de plannen van de gemeente Groningen om van de Drafbaan een evenemententerrein te maken.

‘Wij hebben niet alleen last van het geluid maar ook van zwerfafval en vandalisme’ zegt Manon van der Meulen van Stadspark Natuurlijk!. In totaal mogen er nu 24 dagen zijn met concerten en evenementen die geluidsoverlast bij buurtbewoners kunnen veroorzaken. ‘Het blijft niet bij die 24 dagen omdat een evenement ook op- en afgebouwd moet worden’ zegt Van der Meulen.

Stadspark Natuurlijk! wil graag inspraak bij de gemeente over de evenementen, het aantal evenementen en het geluidsoverlast dat wordt geproduceerd. ‘Ik ben met een reden in deze buurt komen wonen. Ik woon hier namelijk aan de rand van een park, in een hele drukke stad. Als de evenementen in het stadspark worden georganiseerd kunnen omwonenden en andere bezoekers het park niet in omdat veel delen ervan worden afgesloten’ zegt Van der Meulen.

‘Na een evenement in het park, heb ik het gevoel dat iemand een feestje heeft gehouden, maar niet heeft opgeruimd’ zegt een van de buurtbewoners. Andere buurtbewoners vinden het stadspark juist de perfecte plek om evenementen te organiseren. ‘Als de omwonenden niet te veel last hebben van het geluid, denk ik dat het niet zo erg is’ zegt een van hen.