Stadsbeheer houdt wakken in vijvers open voor watervogels

Foto: Chris Haverkamp, wijkpost Zuid (gemeente Groningen)

De gemeente Groningen houdt expres een aantal wakken in Groningse vijvers ijsvrij. Op plekken waar grote aantallen wilde eenden, boerenganzen, waterhoentjes en meerkoeten bij elkaar komen, wordt er gestrooid om de wakken open te houden. Ook worden de vogels bijgevoerd.

Tijdens deze koude periode is het moeilijk voor de vogels om voldoende eten te vinden. De wakken zorgen ervoor dat ze kunnen drinken, eten kunnen zoeken en hun verenkleed kunnen verzorgen. Het is ook een veilige slaapplaats, buiten bereik van katten of honden.

De vogels worden twee tot drie keer per week gevoerd door medewerkers van Stadsbeheer. Als het koud is, hebben vogels meer voedsel nodig om hun lichaamstemperatuur op peil te houden.