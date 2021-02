Sportschool aan Munnekeholm biedt lessen in buitenlucht aan als protest tegen sluiting

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Samen met 191 andere sportscholen in Nederland gaat TrainMore Groningen aan Munnekeholm aanstaande zaterdag sportlessen aanbieden. De lessen zijn bedoeld als protestactie tegen het niet heropenen van de sportscholen door het Kabinet.

De sportscholen bieden op zaterdag 27 februari een coronaproof training aan in de buitenlucht. Dat kan fietsen, lopen, roeien of een andere training zijn. Per les mogen maximaal twee sporters meedoen, exclusief de trainer.

De website, waar deelnemende sportscholen zich kunnen aanmelden, is nog niet lang in de lucht. Maar sinds de opening loopt het storm qua aanmeldingen. Mogelijk zullen meer sportscholen in de gemeente meedoen aan de actie.