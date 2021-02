Spanning bij basisscholen: “Is het wel een stap in de goede richting?”

De directeuren van basisscholen De Fontein in Ten Boer en Het Karrepad in de stad zijn blij dat ze vanaf komende maandag weer open mogen. De afgelopen vijf weken moesten ze gesloten blijven om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Afgelopen weekend maakte het demissionair kabinet bekend dat ze het nu aandurven om de basisscholen weer te openen. Toch zijn er bij veel leerkrachten en directeuren nog wel zorgen over de veiligheid. “Iedereen wil dat de scholen open gaan,” zegt Ellen Meijer van OBS De Fontein. “Maar ik heb er wel een dubbel gevoel over. Er is nog niet veel duidelijkheid over of het allemaal veilig kan.” Dat gevoel deelt Alinda Koerts van Het Karrepad. “Aan de ene kant zijn leerkrachten heel blij dat ze weer mogen beginnen, de kinderen hebben zin om elkaar weer te zien. Maar er zijn zorgen over de maatregelen eruit zien en hoe het veilig blijft.”

Meijer ziet dat niet alle leerkrachten het prettig vinden. “Er zijn leerkrachten die voor de klas staan maar te maken hebben met ziekte thuis of zelf niet helemaal fit zijn. En wat gaat er gebeuren als iemand toch corona krijgt en een hele klas thuis moet blijven? Verder is veel onduidelijk over bijvoorbeeld de besmettelijkheid van de Britse variant.”

Ze denken wel dat het belangrijk is dat de scholen open gaan. “Kinderen missen hun vriendjes en vriendinnetjes, maar ze missen het ook dat ze rechtstreeks geholpen worden als ze iets lastig vinden. Ouders vinden het ook hartstikke fijn dat kinderen weer naar school gaan. Maar misschien hadden ze een paar weken kunnen wachten. Als ze nu te vroeg open gaan en je ziet dat er veel te veel zieken zijn, is het dan wel een stap in de goede richting?”

Koerts heeft er ondanks de spanning wel veel zin in om iedereen volgende week weer te zien. “Ik miste toch de verbinding. Gewoon hier weer zijn, dat het schoolplein weer volloopt met kinderen, dat is waar ons hart sneller van gaat kloppen. Daar hebben we heel veel zin in.”