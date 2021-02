SP: ‘Risicoanalyse Ring-Zuid voorspelt verdere vertraging’

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De raadsfractie van de SP wil van het college van burgemeester en wethouders weten waarom de risicoanalyse over de zuidelijke ringweg, die in april vorig jaar werd uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Groningen, niet met de gemeenteraad is gedeeld.

Volgens de SP laat de analyse, uitgevoerd door Horvat en Partners, zien dat enkele risico’s die in het project beschreven worden ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de Stad en de omwonenden van de ringweg. Zo wil de SP graag weten of de kans bestaat dat het ringweg-project langer gaat duren. Uit de risicoanalyse blijkt namelijk dat er verschillende redenen worden aangedragen, waardoor een verdere dan 2024 vertraging waarschijnlijk is.

Ook wil de fractie weten of er wordt bezuinigd om de verfraaiing van de tunnels en viaducten die tijdens de ombouw van de ringweg worden aangelegd. Daarnaast is de fractie bang dat aannemerscombinatie Herepoort elk dubbeltje zal omdraaien binnen het project, waardoor mogelijk bezuinigd wordt op overlastpreventie en reductie. Ook de 70 procent van de aanneemsom die besteed zou worden in de regio, komt volgens de SP mogelijk in gevaar als Herepoort goedkopere materialen en personeel aantrekt uit het buitenland.