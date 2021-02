SP en CDA verbaasd hoe gemeente met bewoners Hamplaats Ten Boer omgaat

nieuws

De fracties van de SP en het CDA zijn verbaasd hoe de gemeente omgaat met bewoners van de Hamplaats in Ten Boer. Afgelopen vrijdag berichtte OOG Tv dat de nieuwbouwwoningen al worden opgeleverd terwijl het gebied om de woningen heen nog lang niet af is.

De woningen aan de Hamplaats werden vorig jaar gesloopt en daarna herbouwd om ze aardbevingsbestendig te maken. De huizen worden op dit moment gefaseerd opgeleverd terwijl er echter nog veel moet gebeuren. Zo kunnen bewoners niet op een fatsoenlijke manier bij hun woningen komen doordat er rondom de huizen overal zand, klei, bouwafval en puin ligt. Ook zijn er nog geen looppaden en verlichting aangelegd. “We kunnen nu nog op de modder staan, maar als het geregend heeft is het een zompige bende en dan zak je helemaal weg”, liet een bewoonster vrijdag weten.

SP en het CDA zijn verbaasd over de manier waarop de woningen zijn opgeleverd, maar vooral over de manier hoe er door de gemeente met bewoners wordt omgegaan. De partijen hebben aan het College vragen gesteld. Zo wil men weten hoe de situatie heeft kunnen ontstaan, wat er gedaan gaat worden om het te herstellen en hoe het kan dat de gemeente onbereikbaar is als de bewoners contact proberen te zoeken.